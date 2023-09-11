SÖZCÜ TV yeni döneme gümbür gümbür geliyor

Teşekkürle başlayayım. Teşekkürün en büyüğünü sadece 5 ay gibi kısa bir sürede SÖZCÜ Televizyonu’nu zirveye taşıyan izleyiciye etmem lazım. Bu yüzden izleyen, eleştiren, sorgulayan ve her an, her yerde desteğini esirgemeyen sizlere çok teşekkürler.

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Türkiye'nin en çok okunan gazeteleri SÖZCÜ ve Korkusuz ile en çok tıklanan haber sitesi sozcu.com.tr'den oluşan Sözcü Medya Grubu'nun son üyesi SÖZCÜ TV'nin başarısız olma lüksü yoktu. Hatta medya grubundaki diğer kardeşleri gibi birinci olmaması söz konusu bile değil.

6 ay önce tanıştığınız SÖZCÜ TV, bugünden itibaren herkesin izleyeceği yeni yayın döneminin kapısını açıyor.

Hafta içi her sabah maraton Mesut Yar'la Sabah'ın Sözcüsü programıyla başlayacak. Mesut, kendine has tarzıyla günaydın dedikten hemen sonra Ebru Baki daha büyük bir uyanış için ekonominin ve siyasetin nabzını Para Politika'da tutacak. 9'dan 12'ye SÖZCÜ yazarlarının da yorumlarıyla ekonominin gidişatı, siyasetin ekonomiye etkisi sansürsüz bir şekilde ekranda olacak.

Saatler 12'yi gösterdiğinde yeni günün ısınmaya başlayan gündemini Can Coşkun bitmek bilmeyen enerjisiyle sizlere anlatacak. Hemen ardından gün ortasında olanı biteni anlamak, “işin arkasında ne var?” demek için deneyimli haberci Senem Toluay Ilgaz SÖZCÜ TV'de sizlerin karşısında olacak.

Uzman konuklara soracağı doğru sorularla 2 saatin ardından saatler 17'yi gösterdiğinde Serap Belovacıklı bayrağı devralacak ve günün tüm gelişmelerini haber merkezinin hazırladığı tüm haberleri sizlerle paylaşacak. 18.45'te SÖZCÜ Televizyonu klasiği haline gelen Damla Turgutlu Soybaş'ın hazırlayıp sunduğu 3. Sayfa bu dönemde de karşınızda olacak.

Saat 19.00'da ise söz Fatih Portakal'ın olacak. Fatih, tarafsız haber özgür yorum sloganıyla ekranda rekorlar kırmaya devam edecek. Bildiğini söyleyecek, yine sözünü esirgemeyecek…

SÖZCÜ Gazetesi'nin sembolü isimler, Uğur Dündar, Saygı Öztürk, Deniz Zeyrek, Murat Muratoğlu, Nedim Türkmen ve İsmail Saymaz… Her biri tüm gün yorumları ve bütün hafta özel programlarıyla SÖZCÜ Televizyonu'nda olacak…

Akşam saatlerinde izleyicinin alışık olduğu, herkesin her şeyi konuştuğu tartışma programı alışkanlığını değiştiriyoruz. Akşam saatlerinde ekranda bulacağınız birkaç programla ipucu vereyim.

– Pazartesi: İlker Başbuğ ve Ahmet Yavuz'la Geniş Açı

– Salı: Uğur Dündar'la İşte Hayatın

– Çarşamba: Saygı Öztürk ve Deniz Zeyrek'le Başkent Kulisleri

– Perşembe: Deniz Zeyrek'le Zor Soru

– Cuma: Mesut Yar'la Laf Çok

Bu kadar değil elbette… Haber kanallarının izleyiciyi 5-6 uzmana mahkum ettiği, her konuyu aynı kişilerin konuştuğu, saatler süren, konukların bile sıkıldığı programları SÖZCÜ Televizyonu'nda görmeyeceksiniz. Her akşam doğru isimlerin, doğru soruları yanıtladığı en az iki programı izleme fırsatı bulacaksınız artık. Akşamların diğer programlarını ve yeni anlayışımızı sizlere yarın burdan anlatacağım.

Bugünkü yazıya teşekkürle başladım, saygıyla bitirmek istiyorum. SÖZCÜ Medya Grubu'nun gücünün bedelini vatan hasretiyle ödeyen patronumuz Burak Akbay'a, her manşetiyle karanlığa ışık tutan SÖZCÜ Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'a ve haberleri adeta bir kuyumcu titizliğiyle işleyen ekibi yazı işlerine… Ayrıca matbaadan ulaştırmaya, idari işlerden diğer tüm personele kadar grubumuzun yüzlerce emekçisine saygılar…

Alişer DELEK

