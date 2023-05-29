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SÖZCÜ TV’de dikkat çeken tartışma: Ersan Şen çok sinirlendi

Serap Belovacıklı’nın moderatörlüğünde SÖZCÜ TV’de yayınlanan Sokağın Sözü programında sinirler gerildi. Seçim sonuçlarının tartışıldığı programa Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen ve Sözcü Yazarı İsmail Saymaz’ın arasında yaşanan diyalog damga vurdu.

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