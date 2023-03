SÖZCÜ TV’de mini meclis

Her Açıdan’a bu hafta İYİ Parti Ankara milletvekili Koray Aydın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, TİP İstanbul milletvekili Sera Kadıgil ve siyaset bilimci Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu konuk olacak.

Ruhat Mengi soracak, siyasetçiler cevaplayacak

BİR ekran klasiği Her Açıdan; gündemdeki önemli konuları, tüm detaylarıyla en net şekilde uzmanlar, bilim insanları ve siyasetçilerle SÖZCÜ TV'de konuşuyor. Deneyimli gazeteci Ruhat Mengi soruyor, konukları cevaplıyor. Her Açıdan'ın bu haftaki konukları; İyi Parti Siyasi İşler Başkanı ve Ankara milletvekili Koray Aydın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, TİP Parti Sözcüsü ve İstanbul milletvekili Sera Kadıgil ve siyaset bilimci Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu olacak. Ruhat Mengi ile Her Açıdan, pazar akşamları saat 21.00'de SÖZCÜ TV'de…