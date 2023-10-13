SÖZCÜ yazdı, başkan AKP’den istifa etti
Tokat'ta Ömer Halisdemir Caddesi'nin adının değiştirilmesi kararı üzerine AKP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Sulusaray Belediye Başkanı Necmettin Coruk partisinden istifa ettiğini açıkladı.
AKP ve MHP'li üyelerden oluşan Tokat'ın Sulusaray Belediyesi'nin Meclisi, şehit Ömer Halisdemir'in adını kaldırdığı caddeye eski belediye başkanı Şahin Hasgül'ün adını verdi.
Skandalı gündeme getiren SÖZCÜ’nün haberi büyük ses getirdi, Tokat Valiliği kararı iptal etti.
AKP Tokat İl Başkanlığı da Sulusaray Belediye Başkanı Necmettin Coruk’u partiden kesin ihraç istemiyle yetkili disiplin organlarına sevk etti.
Bu gelişme üzerine AKP’den istifa etme kararı alan Necmettin Coruk, şu açıklamayı yaptı
“Son dönemlerde yaşanan talihsiz olaylardan dolayı 2002 yılından bu yana kadim bir üyesi bulunduğum tüm değerlerine saygı ve içtenlikle bağlı kaldığım AKP ailesine zarar vermemek adına partimden istifa ediyorum” ifadelerine yer verdi.