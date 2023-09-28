SÖZCÜ yazdı, çile yolunda dozerler çalışmaya başladı

Gaziantep’te öğrencilerin okula gitmek için dik yollardan 1.5 saat çile çektiği manşetimiz Şahinbey Belediyesi’ni harekete geçirdi. Yola iş makineleri girdi.

Ahmet KAYA

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Türkiye'nin en büyük kentlerinden Gaziantep'in Narlıtepe Mahallesi'ndeki Ocaklar ve 24 Kasım İlkokulu'nun yanı sıra, Narlıtepe Ortaokulu'nda öğrenimlerini sürdüren çok sayıda öğrencinin okula inişli-çıkışlı dik bir yamaçtan gitmeleri gündem oldu.

1 GÜNDE SES GETİRDİ

Maddi imkansızlıklardan dolayı servis hizmeti alamayan çocukların 1-1.5 saatlik çileli yolculuğu dün SÖZCÜ Gazetesi'nde, ”Mülteci yolu değil, okul yolu” başlığıyla okuyuculara duyuruldu. Haberin hem gazetede hem de SÖZCÜ TV'de yayınlanmasının ardından AKP'li Şahinbey Belediyesi harekete geçti. Dün belediye ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren ‘çileli yol'da çalışma başlattı.

OTOBÜS SEFERİ MÜJDESİ

İş makineleriyle önce yol düzeltildi, ardından da mucur dökülerek reklajı (düzeltme sertleştirme) yapıldı. Reklaj işinin iki gün süreceği ardından da asfaltının döküleceği açıklandı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yolun yapılmasının ardından sefere hazır olan otobüslerin belirlenen güzergahta toplu taşımaya başlayacağını da duyurdu.

SÖZCÜ EKİBİNE TEŞEKKÜR

Bu arada, yol çilesinin gündeme getirilmesinin ardından Milli Eğitim Müdürlüğü'nden ilgililerin de Narlıtepe Mahallesi'ndeki okulda yöneticilerle bir araya gelerek, yapılması gerekenleri görüştüğü öğrenildi. SÖZCÜ'nün gündeme getirmesi üzerine yapılan yollarının mutluluğunu yaşayan öğrenciler ve veliler, başta SÖZCÜ Gazetesi ve SÖZCÜ TV olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.