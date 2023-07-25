SÖZCÜ yazdı, çöp tesisi kapatıldı, yöre halkı kutlama yaptı

Giresun'da 13 yıl önce başkanlığını Vali'nin yaptığı Giresun İli Katı Sıvı Atık ve İçme suları Birliği tarafından Görele ilçesindeki Çavuşlu beldesine açılan Çavuşlu Katı Atık Bertaraf Tesisi, mahkemenin verdiği kapatma kararına rağmen çalışmaya devam etti. SÖZCÜ'nün gündeme getirdiği tesis kapatıldı. Mahkeme kararının uygulanması ve tesislerin kapatılmasını yöre halkı horon oynayarak ve araç konvoyu yaparak kutladı.

İsmail AKDUMAN

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Giresun’un Görele ilçesine bağlı Çavuşlu beldesinde Giresun İli Katı Sıvı Atık ve İçme suları Birliği tarafından 13 yıl önce yaptırılan ve çevre ilçelerden de getirilen çöplerin depolandığı Çavuşlu Katı Atık Bertaraf Tesisi’nin yaşam alanları ve su kaynaklarına yakın olduğunu, çöplerden çevreye atık su sızdığını ileri süren yöre halkı, tesisin gerekli şartları yerine getirmediğini belirterek ÇED olumlu raporunun iptali için dava açtı.

2012 ve 2015 yıllarında açılan iki davada iki kez ÇED raporu iptal edilen tesis, eksiklerin tamamlandığını ileri sürerek yeniden rapor alıp çalışmaya devam etti. Yöre halkı, 2021 yılında bir kez daha yargıya giderek tesiste depolanan çöplerin atık sularının Karadeniz’e, içme suyuna ve dereye karıştığını belirterek bir kez daha ÇED olumlu raporunun iptali için dava açtı.

SÖZCÜ YAZDI TESİS KAPATILDI

Ordu 2’nci İdare Mahkemesi, tesisin yaşam alanları ve su kaynaklarının yakınında olduğunu kaydederek, ÇED raporunu iptal ederken, tesisin kapatılmasına gerek olmadığına karar verdi. Vatandaşlar mahkemenin kararına Samsun Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurarak itiraz etti. Bölge İdare Mahkemesi ise tesisin faaliyetlerini durdurmasına karar verdi. Bölgede yaşayan vatandaşlar tesislerin kapatılmasını ve mahkeme kararının uygulanmasını beklerken, tesis önünde de nöbet tutmaya başladı.

Yöre halkının tepkilerini SÖZCÜ gündeme getirdikten sonra güvenlik güçleri mahkeme kararını yetkililere teslim ederek katı atık depolama tesisini kapattı. Kararın uygulanması vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Bölge halkı kararı davanın avukatı Ozan Karagöz ile birlikte horon oynayarak kutlarken, taksiciler ve dolmuşçular araç konvoyu yaparak vatandaşlara destek verdi.

11 GÜN SÜREN NÖBET SONUNDA VATANDAŞLAR KAZANDI

Davanın avukatı Ozan Karagöz bölge halkıyla birlikte 11 gündür sürdürdükleri nöbete son verdiklerini açıklayarak, Çavuşlu halkının gece gündüz yağmur çamur demeden inançla nöbet tuttuğunu söyledi. Tesisin kapatılmasından dolayı son derece mutlu olduklarını ancak mücadeleye devam edeceklerini dile getiren Karagöz, “Çavuşlu Halkının hukuk mücadelesi 13 yıldır olduğu gibi yine aynı kararlılıkla devam edecektir.

Günübirlik düzmece ve gelir geçer hazırlanmış CED raporları ile Katı Atık Bertaraf Tesisinin tekrar başlatılmaya çalışması halinde nasıl 11 gün Çavuşlu halkı nöbet tuttuysa memleketine vatan toprağına sahip çıkmak için yine nöbet tutacaktır. Hukuku görmezden gelenler mahkeme kararlarını hiçe sayanlar bugün halkın cesur iradesi karşısında yenilmişlerdir. Çavuşlu halkına 13 yıl boyunca acıyı felaketi yaşatanlar hukuk önünde birer birer hesap vereceklerdir” dedi.

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