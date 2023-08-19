SÖZCÜ yazdı, Datça’da denize konulan engeller kalktı

Sinema ve dizi oyuncusu Janset Pacal’ın paylaştığı Muğla’nın Datça ilçesi sahiline girişi engelleyen bariyer fotoğraflarının SÖZCÜ’de yayınlanmasının ardından bariyerler kaldırıldı.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Datça ilçesi Taşlık Plajı'nda sinema ve dizi oyuncusu Janset Pacal'ın çekerek sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın SÖZCÜ’de yayınlanmasının ardından bölgeye gelen zabıta ekipleri bariyerlerin kaldırılmasını sağladı.

Pacal dün(Cuma) fotoğrafı Twitter hesabından “Burası Taşlık plajı. Şezlongların sınırında da paravan var ki dışarıdan girilmesin. @datcabelediyesi. Bunun ANAyasaya aykırı olduğunu bildikleri halde inadına yapıyorlar. Diliyorum siz açgözlü işletmeler aynı adaletsizlikle muhatap olun ve kimse sesinizi duymasın” sözleriyle paylaşmıştı.

Vatandaşlar bu paylaşıma büyük tepki gösterirken sosyal medya hesaplarından da bu yönde paylaşımlarda bulunmuştu . Habere dönüştürülen fotoğrafın sozcu.com.tr’de “Datça'da plaja girecek vatandaşlara bariyerli engel” başlığıyla yayınlanmasının ardından Datça Belediyesi Zabıta ekipleri olaya el koyarak bariyerlerin kaldırılmasını sağladı.

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