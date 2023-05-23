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SÖZCÜ’den Mustafa Varank’a yanıt

SÖZCÜ Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, SÖZCÜ TV yayınında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın açıklamalarına cevap verdi.

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