Su fabrikasında elektrik akımına kapılan Emir, yaşamını yitirdi
Muğla’nın Bodrum ilçesinde ailesine ait su fabrikasında çalışan genç, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.
Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Mumcular Mahallesi’nde bir su fabrikasında ölümlü kaza yaşandı.
Kazada, elektrik akımına kapılan 24 yaşındaki Emir Kesler, ağır yaralandı. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, gence müdahalede bulunarak Milas Devlet Hastanesi’ne sevk etti.
AİLE VE SEVENLERİ YASA BOĞULDU
Kesler, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gencin ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Kesler'in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.