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Sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Aksaray'da sulama kanalında, kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu.

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Sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Laleli Mahallesi’nde vatandaşlar sulama kanalında bir kadının hareketsiz halde olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerince, suyun az olması nedeniyle tabanı balcığa dönüşen kanaldan çıkarılan kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülürken, Laleli Mahallesi Muhtarı Şükrü Genç, “Kanaldaki su öğlen saatlerinde azalır. Biz daha sonra atıldığını düşünüyoruz” dedi. (DHA)

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