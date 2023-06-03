Sultangazi’de yıkım sırasında 3 binada hasar oluştu

İstanbul Sultangazi'de bir binanın yıkımı sırasında 3 binada hasar meydana geldi. Binalardan birinin merdivenleri yıkıldığı için vatandaşlar itfaiye yardımıyla tahliye edildi.

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İstanbul Sultangazi Yunus Emre Mahallesi 565. Sokak’ta, saat 17.30 sıralarında bir binanın yıkımı sırasında bitişiğinde bulunan 3 binada hasar meydana geldi. Binalardan birinin içerisindeki merdivenler yıkıldı.

Ses ve sallantıyla paniğe kapılan bina sakinleri, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ilk incelemenin ardından evlerinde mahsur kalan vatandaşları merdivenle kurtardı. Olay yerine gelen zabıta ekipleri binanın etrafında güvenlik önlemi alırken, merdivenleri yıkılan binaya giriş çıkışlar kapatıldı.

MUTFAK VE BALKONDA ZARAR VAR

Hasar gören bina sakinlerinden Mahsut İldirim, “Sabah 08.00’de, binayı yıkmaya başladılar. İki arkadaşımızın balkon bölümünde, bir arkadaşımızın da mutfak bölümü zarar gördü. Yan binada da merdivenler çöktü. Ama bize bu durumu haber vermediler, bu yüzden çocuklar korktu. Ne müteahhit ne de belediye tarafından bize bir bilgi verilmedi” dedi. (DHA)

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