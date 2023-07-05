Suriyeli saldırgan eline kılıç aldı, ortalığı birbirine kattı

İstanbul Fatih'te, evde yaşadığı tartışmanın ardından eline kılıç ve sopa alarak sokağa çıkan Suriyeli, ortalığı birbirine kattı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fatih ilçesi Zeyrek Mahallesi’nde Suriyeli E.H. , eşiyle evde tartıştı. Tartışma sokağa taşındı. Tartışma sırasında eşini de darbettiği öne sürüler E. H., çevredekilerin uyarılarına aldırış etmedi.

ELİNDE KILIÇLA DIŞARI ÇIKTI

E. H.’nin eşinin ağabeyi olay yerine geldi. E.H. ve kayınbiraderi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. E.H., elinde kılıç ve sopayla kayınbiraderinin üzerine yürüdü.

MAHALLELİ BÜYÜK PANİK YAŞADI

Pencereye çıkan mahalle sakinleri, elinde kılıç bulunan E. H.’yi görünce panik yaşadı. Durum polise bildirildi. Ekipler, olayın yaşandığı adrese gelerek önce konuyla ilgili bilgi aldı ardından da şüpheli E. H.’yi gözaltına aldı. E.H., işlemleri için emniyete götürüldü.

“ELİNDEKİ KILICI BİRKAÇ DEFA SALLADI AMA…”

Mahalle sakini Serpil Gürbüz, ailenin sık sık kavga ettiğini ancak dün gece saatlerce sürdüğünü ifade ederek, “Normalde büyük kavgalar olmuyordu. Ama bu sefer çok büyük bir kavga oldu. Saat 21.00 sıralarında başladı, sabaha kadar devam etti. İlk elinde kılıçla gördük. Çıktığında birbirlerine girdiler. 2 – 3 kişi ayırdı. Elindeki kılıcı birkaç defa salladı ama vurmak için yani öldürmek ve yaralamak için sallamadı. Çocuklar ve herkes çok korktu. Sabaha kadar hiç susmadılar. Evin ortasında kavga eder gibi mahallenin ortasında kavga ettiler” ifadelerini kullandı. (DHA)

İlginizi Çekebilir Suriyeli gerginliği! Halk sokağa döküldü, ortalık karıştı

İlginizi Çekebilir Yabancı uyruklunun görüntüleri polisi harekete geçirdi