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Suriyelilerin işlettiği lokantada iğrenç görüntü

Şanlıurfa’da Suriyeliler tarafından işletilen bir lokantada çamaşır suyu ile temizlenerek satılmak istenen yaklaşık 500 kilo tavuk eti ile kırmızı et ele geçirildi.

Ahmet KAYA
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Suriyelilerin işlettiği lokantada iğrenç görüntü

Veterinerler eşliğinde denetimlerini sürdüren Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir lokantada denetim yaparken mutfaktaki suyun içerisinde bekletilen tavuk etlerini fark etti.

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ÇAMAŞIR SUYU KULLANMIŞLAR

Yapılan inceleme sonucu etlerin çamaşır suyuna yatırıldığı ve bozuk olduğu anlaşıldı. Yaklaşık 500 kilo olduğu belirtilen tavuk etine el koyuldu.

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Ayrıca, denetim sırasında patates cipsleri arasında saklanmış bozuk kırmızı et de ele geçirdi.

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İMHA EDİLDİ

Bozuk tavuk ve kırmızı et zabıta ekipleri tarafından çöplüğe götürülerek imha edildi. Suriyeli olduğu belirtilen işyeri sahibine para cezası uygulandığı ve hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette de bulunulduğu açıklandı.

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