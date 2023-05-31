Suriyelilerin işlettiği lokantada iğrenç görüntü

Şanlıurfa’da Suriyeliler tarafından işletilen bir lokantada çamaşır suyu ile temizlenerek satılmak istenen yaklaşık 500 kilo tavuk eti ile kırmızı et ele geçirildi.

Ahmet KAYA

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Veterinerler eşliğinde denetimlerini sürdüren Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir lokantada denetim yaparken mutfaktaki suyun içerisinde bekletilen tavuk etlerini fark etti.

ÇAMAŞIR SUYU KULLANMIŞLAR

Yapılan inceleme sonucu etlerin çamaşır suyuna yatırıldığı ve bozuk olduğu anlaşıldı. Yaklaşık 500 kilo olduğu belirtilen tavuk etine el koyuldu.

Ayrıca, denetim sırasında patates cipsleri arasında saklanmış bozuk kırmızı et de ele geçirdi.

İMHA EDİLDİ

Bozuk tavuk ve kırmızı et zabıta ekipleri tarafından çöplüğe götürülerek imha edildi. Suriyeli olduğu belirtilen işyeri sahibine para cezası uygulandığı ve hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette de bulunulduğu açıklandı.