Suriye’nin kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ve Münbiç bölgesinde 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Rıfat ve Münbiç bölgesindeki terör hedeflerini yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 16 teröristi daha etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Mehmetçik, saldırı gerçekleştiren teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor. Tel Rıfat ve Münbiç bölgesindeki terör hedeflerini yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 16 teröristi daha etkisiz hale getirdi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57’ye yükseldi” denildi. (DHA)

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