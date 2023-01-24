Surp Pırgiç Ermeni Kilisesi’nde yangın: 1 kişi öldü 2 kişi yaralı

Karaköy'deki Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojman kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Dumandan etkilenen 2 kişi de tedbir amacıyla hastaneye sevk edildi.

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BEYOĞLU’nda, Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi’nin lojman kısmında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından yangın güçlükle söndürüldü.

Yangın, henüz belirlenemeyen nedenle saat 21.45 sıralarında Müeyyetzade Mahallesi’nde bulunan Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi’nin lojman kısmında çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 2 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken 2 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilendikleri öğrenilen 2 kişi tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

YANGIN SIRASINDA 3 PATLAMA SESİ DUYULDU

Bir kompleks şeklinde olduğu öğrenilen kilisenin, ibadethane kısmı, idari bölümlerin olduğu bölüm ve lojman olarak kullanılan bölüm olmak üzere 3 binadan oluştuğu öğrenildi. Yangının, henüz belirlenemeyen nedenle kilisenin lojman olarak kullanılan kısmında çıktığı ve diğer bölümlere de sıçradığı öğrenildi. Yangın sırasında lojmanların olduğu binada arka arkaya 3 patlama sesi duyuldu. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışmalarının ardından söndürülebildi.

BİR ERKEĞE AİT CESET BULUNDU

Yangının söndürülmesinin ardından binada arama ve kurtarma çalışması yapıldı. Yapılan çalışma sırasında kimliği henüz belirlenemeyen bir erkeğe ait cesede ulaşıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi’nin lojmanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldiğini belirterek “Ermeni Katolik Cemaatimize ve mahalle sakinlerine geçmiş olsun diyorum” dedi.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada da Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi’nin lojman kısmında yangın ihbarı alınmasının ardından bölgeye ivedilikle güvenlik, sağlık ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği duyurulmuştu. Açıklamada, yangının kontrol altına alındığı vurgulanarak, “Çıkan yangında 4 kişi tahliye edilmiş, dumandan etkilenen 2 kişi tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir. Görevli ekiplerimizin yangın mahallindeki çalışmaları devam etmektedir. Kilise cemaati ve mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileğimizi sunuyoruz. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır” ifadelerine yer verilmişti.

(DHA)