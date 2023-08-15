Süs havuzunda dehşet! 2 kardeş yoğun bakımda

Karaman'da serinlemek için girdikleri süs havuzunda boğulma tehlikesi geçiren Mehmet Acar (12) ile kardeşi Ömer Acar (10), bu sırada bölgede bulunan Ali Yıldız tarafından sudan çıkarıldı. Kardeşlerden Mehmet Acarın duran kalbi kaldırıldığı hastanede yeniden çalıştırıldı. Kardeşler, yoğun bakıma alındı.

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Çeltek Mahallesi’ndeki Türk Dünyası Kültür Parkı’nda, kuzeni Zekeriya ve ağabeyi Mehmet ile parka giden Ömer Acar, serinlemek için süs havuzuna girdi. Ancak bir süre sonra Ömer Acar, suda çırpınmaya başladı.

KARDEŞİNİ KURTARMAK İÇİN SUYA ATLADI

Durumu fark eden Mehmet Acar da onu kurtarmak için havuza atladı. Bu sırada havuzun kenarında oturan Ali Yıldız, suya girip çocukları çıkardı.

YOĞUN BAKIMDALAR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Acar kardeşler ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Mehmet Acarın duran kalbi, hastanede doktorların müdahalesi ile yeniden çalıştırıldı. Acar kardeşler yoğun bakıma alındı.

“SUYUN TABANINA ÇÖKMÜŞTÜ”

Çocukları sudan çıkaran Ali Akın, “Çocukların ikisi de su içerisinde çırpınıyordu. Suya girip ikisini de tuttuğumda ben de suyun altına girdim. Büyük çocuk biraz kıyıya çıkabiliyordu, küçük çocuğu kıyıya ittim, geri döndüğümde büyük çocuk tamamen suyun tabanına çökmüştü. Can simidi sonradan geldi” dedi. (DHA)

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