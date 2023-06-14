Tahıl ambarı Konya ve Niğde’de ekmeğe zam

Tahıl ambarı olarak bilinen Konya ve komşu ili Niğde’de ekmeğe zam geldi. Konya’da 4 liraya satılan 200 gram ekmek 5 liraya yükselirken Niğde’de ise 3,5 liradan satılan ekmeğin fiyatı 4,5 lira oldu. Zamma gerekçe olarak ise artan maliyetler gösterildi.

Müslüm EVCİ

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Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinin ardından zam yağmuru devam ediyor.

Konya'da 4 liradan satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 5 liraya, Niğde'de ise 3,5 liradan 4,5 liraya yükseldi.

Yarından itibaren geçerli olacak zamlara gerekçe olarak ise artan maliyetler gösterildi.

“4 KİŞİLİK AİLE EKMEĞE AYDA BİN 200 LİRANIN ÜZERİNDE PARA VERECEK”

Konya'da son bir yılda ekmeğe yüzde 100'ün üzerinde zam geldiğini söyleyen Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici şöyle konuştu:

* Konya'da 200 gram ekmeğin fiyatı 4 liradan 5 liraya yükseldi. Son bir yılda ekmeğe üst üste yapılan zamlar yüzde 100'ü aştı. Ekmeğe son olarak geçtiğimiz Haziran ayında yüzde 40 zam yapılmış ve fiyatı 3,5 liraya yükselmişti.

* Yine Kasım ayında gelen zamla fiyatı 4 lirayı buldu. Artan maliyetler fırıncı esnafımızı zor durumda bırakırken, yoksullukla boğuşan halkımız ise ekmek bile almakta zorlanır hale geldi. 4 kişilik bir ailenin ayda sadece ekmeğe verdiği para bin 200 lirayı aşıyor.

* Artan zamlar nedeniyle vatandaşımız daha fazla ekmek tüketmeye başladı. Kuru ekmeğe muhtaç hale gelen vatandaşlarımız artık ekmeği bile düşünerek alacak hale geldi.

* Fırıncı esnafımızın maliyetlerinin bir an önce düşürülüp, vatandaşlarımızın ucuz ekmeğe ulaşması sağlanmalı.

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