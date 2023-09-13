Takıntılı sevgili dehşeti: Yakalandı

Bursa'da, eski sevgilisi İ.Ş. tarafından dövülen Sibel Kahraman, savcılığa suç duyurusunda bulundu Burnu kırılan ve yüzünde morluklar oluşan Kahraman, "9 defa yüzüme kafa attı" diye konuştu.

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Sibel Kahraman, 2013 yılında erkek arkadaşı İ.Ş. ile tanıştı. İkili, uzun süre sevgili oldu. Ancak geçen yıl Kahraman, İ.Ş. ile görüşmeyi sonlandırdı.

Bunun üzerine İ.Ş., Kahraman’ı farklı tarihlerde evine ve iş yerine giderek rahatsız etmeye başladı.

Kahraman, 11 Eylül’de bir arkadaşı ile birlikte eğlence merkezine gitti. İ.Ş., Kahraman’ı burada takip etti ve çıkışta saldırıya geçti.

Dövüldüğünü fark eden Kahraman’ın arkadaşı, durumu polise bildirdi. İ.Ş. olay yerinden kaçtı. Kahraman ise hastaneye kaldırıldı.

Kahraman’ın yüzünde ve burnunda kırıklar oluştu. Kahraman, darp raporu alıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

‘SÜREKLİ SENİ ÖLDÜRÜRÜM DİYORDU’

Kahraman, ifadesinde, “İ.Ş., bana sürekli ‘Kimseyle gezmeyeceksin, kimseyle olmayacaksın, seni öldürürüm, gittiğin yerlere gelme’ diyordu. 11 Eylül’de bir arkadaşımla birlikte eğlence merkezine gittik. İ.Ş., bizi takip ediyordu. Çıkışta bana saldırdı. 9 kez kafa attı. Ben de kendimi savunmaya çalıştım. İ.Ş.’nin beni öldürmesinden korktum. Hemen polisi aradım ve şikayette bulundum” dedi.

İ.Ş.’nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Şüpheli, Mudanya ilçesindeki bir evde saklanırken yakalandı ve gözaltına alındı. İ.Ş.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (DHA)