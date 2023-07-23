Taksi yola devirdi, karşıdan gelen araca saplandı

Mersin’de taksinin çarpmasıyla devrilen aydınlatma direği karşı yönden gelen araca ok gibi saplandı. Otomobilde bulunan aynı aileden 5 kişi yaralandı. Kazaya yol açan taksi şoförü de yaralandı.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin-Antalya D-400 karayolu Tömük Mahallesi kesiminde bugün saat 05.00 sıralarında Erdemli ilçesi yönüne gitmekte olan C.K yönetimindeki taksi, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Taksinin çarptığı direk karşı yola devrildi.

Direk bu sırada, Erdemli yönünden Mersin istikametine gitmekte olan A.Ö yönetimindeki otomobilin ön sol tarafından ok gibi saplandı.

Bacağına saplanan direk itfaiye ekibince kesilirken, otomobilde bulunan ve ağır yaralanan Ö.Ö, araçtan güçlükle çıkartılabildi.

CAN PAZARI YAŞANDI

Kazada taksi şoförü C.K ile karşı yönden gitmekte olan otomobilin sürücüsü A.Ö., aile fertleri Ö.Ö., Y.Ö., E.S.Ö. ve B.Ö. yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazada yarılara ilk önce yoldan geçen araçlarda bulunan vatandaşlar yardım ederken, kısa sürede olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri ulaştı.

Aydınlatma direğinin saplandığı araç içinde oturan Ö.Ö. ağır yaralandı. Araçtan çıkartılırken acılar içinde kıvranan ve Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ö.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Diğer yaralıların durumlarını iyi olduğu belirtildi.