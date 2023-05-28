Tamam mı devam mı? Bir oy bile değiştirir

64 milyon seçmen, Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimi için oy kullanacak, 5 yıl görev yapacak yeni Cumhurbaşkanını belirleyecek. Erdoğan’a ya “Tamam” ya “Devam” diyecek.

Başak KAYA

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TÜRKİYE, CUMHURBAŞKANINI SEÇMEK ÜZERE 2. KEZ SANDIK BAŞINDA

Türkiye Cumhuriyeti, bugün yapılacak 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası yönünü tayin edecek. 60,5 milyon seçmen sandık başına gidiyor. Yurt dışı ile birlikte 64 milyon seçmen, 5 yıl görevde kalacak Cumhurbaşkan'ını belirleyecek. Ya 21 yıldır Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak görevde olan Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan için ‘'Devam'' diyecek, ya da değişimden yana tavır alıp, Millet İttifakı'nın adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçecek.

Bu seçimde ilk turdaki gibi yüzde 50+1 aranmayacak, kullanılan ‘'Evet'' oylarının bir fazlasını hangi aday alırsa, Cumhurbaşkanı o olacak. 2. tur seçim Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak. 191 bin sandıkta oy verme işlemi 08.00'de başlayıp 17.00'de sona erecek. Sandık başlarında cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazların kullanılması yasak olacak. Seçmen, cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan veya Kemal Kılıçdaroğlu'nu tercih ettikten sonra oy pusulasını zarfa koyarak sandığa atacak. Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için bu seçimde de seyyar sandıklar oluşturulacak. Görme engelliler de kendileri için hazırlanan şablonla oy kullanabilecek.

73 ÜLKEDE SANDIK KURULDU

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı yaklaşık 3,5 milyon seçmen için, 73 ülke 151 temsilcilikte 167 noktada sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona erdi. Bulunduğu ülkede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri, yarın saat 17.00'ye kadar sürecek. Yurt dışında kullanılan oy pusulaları, uçak ve diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirildi. Ankara ATO Congresium'da saklanan oylar, oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sayılacak

Seçim yasakları bugün başlıyor

Seçim yasağı nedeniyle sabah saat 06.00'dan 24.00'e kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda da yalnızca yemek verilebilecek. Seçim yasaklarına uymak şartıyla saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak. Radyolar ve her türlü yayın organlarınca seçim günü saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Seçimle ilgili yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından ilan edilmesi halinde saat 21.00'den önce de yayın serbest bırakılabilecek.

Oy kullanırken DİKKATLİ OLUN

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin. Seçmen bilgi kâğıdı eline ulaşmayanlar, YSK internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya ‘Seçmen Sorgulama' mobil uygulamasından yer ve sandık numarasını öğrenebilir.

2- TC kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanınızı, ehliyetinizi ya da pasaportunuzu yanınızda bulundurun. Seçmen bilgi kağıdınız olmasa bile oy kullanabilirsiniz.

3- Sandık görevlisine seçmen kâğıdınızı ve kimlik belgenizi verin. Sandık kurulu görevlisinden mühürlü oy zarfı ile oy pusulası ve ‘'Evet'' mührünü alın. Kapalı oy verme kabininde pusulaya tercihinizi yapın zarfa koyun, zarfı yapıştırmayın.

4- Oy kullandıktan sonra kapalı oy verme yerinden çıkıp, zarfı sandığa kendiniz atın, başkasına vermeyin. Seçmen listesinde adınızın olduğu yeri imzalayın.