Tanju Özcan: 9 yaşında kız çocuğu ile evlendirilen bir Afgan Türkiye’ye entegre olmaz

28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsamında Burdur'a giden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP il binasını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Burada açıklama yapan Özcan, ülkedeki mülteci sorununa dikkat çekerek, "İpini koparan Türkiye'ye geliyor. 9 yaşında kız çocuğu ile evlendirilen bir Afgan’ın Türkiye’ye entegre olması mümkün değil" dedi.

İsmail AKDUMAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Burdur'da CHP İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililerle görüştü. CHP İl binasında yapılan toplantıya Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ecengiz ile CHP Burdur milletvekili seçilen İzzet Akbulut da katıldı. Partililerle görüşen Tanju Özcan daha sonra bir açıklama yaparak seçimlerin Türkiye için ne kadar önemli olduğunu belirterek herkesin sandığa gitmesini istedi.

“GERÇEK SORUNLARI KONUŞMADIK”

CHP’li belediyelerin yaptığı sosyal yardımlar hakkında bilgi veren Tanju Özcan, ‘camileri kapatacaklar’ diyenlere en güzel cevabı Bolu’da verdiklerini belirterek, kendi bütçesiyle cami yapan ilk belediye olduklarını vurguladı.

Toplum için önemli şeylerin ön plana çıkarıldığına dikkat çeken Özcan, “Toplumun çok hassas olduğu konularda da çok net ifadelerde bulunamadık. Bu toplumun hassas olduğu en önemli konulardan biri ekonomi, diğeri de geçici sığınmacılar meselesi. Recep Tayyip Erdoğan suni gündemler yarattı, biz onların peşine düştük. Sayın Muharrem İnce'ye bir kaset kumpası kuruldu, Türkiye 2-3 gün boyunca buna kitlendi. Ama gerçek sorunları bir türlü konuşamadık” diye konuştu.

“BİR İHANET BELGESİ İMZALANDI”

Konuşmasında sığınmacılar hakkındaki görüşlerini de açıklayan Tanju Özcan, Türkiye’de yaklaşık 10 milyon sığınmacı olduğunu ve bunun yarısını Suriyelilerin oluşturduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

* Diğer yarısı da Irak, İran, Pakistan, Afganistan'dan gelen insanlar. Bizim bunlarla sosyal olarak entegre olabilme şansımız yok. İpini koparan Türkiye’ye geliyor. 9 yaşında kız çocuğu ile evlendirilen bir Afgan'ın Türkiye'ye entegre olması mümkün değil. Bunu anlatmamız lazım. Bir de bir ihanet belgesi imzalandı, onun üzerinde duruyorum. Onu bir türlü anlatmıyorlar. Bir Geri Kabul Anlaşması. O zamanlar o bu anlaşmayı vize serbesti olacak diye yutturdular. Ama vize serbesti falan olmadı.

* Avrupa Birliği kendine bir tampon bölge oluşturdu. Bu anlaşmanın özeti bu. Dediler ki Türkiye’ye ‘Biz sana verelim 3-5 kuruş para, sen bu sığınmacıları ülkenden gönderme. Sen orada besle, büyüt, karnını doyur. Neden böyle biz Avrupa’nın sömürgesi miyiz? İpini kopartan Türkiye'ye geliyor. Kendi ülkelerinde kriminal suçlara karışmış olanlar da aynı statüden geliyor.

* Kendi ülkesinde adam öldürmüş ülkemde karışıklık var deyip Türkiye'ye gelmiş Zambiya'dan. Bakıyorsun Zambiya'da bir tane terör olayı yok. Böyle insanlar da var. Bunlara karşı kararlı durmamız lazım. Bu ‘Geri Kabul Anlaşması’ndan tek taraflı çekileceğimizi anlatmamız lazım. İlla Suriye’ye göndermek zorunda değiliz. Açalım Avrupa’ya kapıları, giden gitsin. Biraz da Avrupalılar baksın.

“HALA BU ADAMLARDAN KURTULAMADIK”

14 Mayıs seçim sonuçları nedeniyle herkesin moralinin bozulduğunu ileri süren Tanju Özcan, umutsuzluğa kapılmamak gerektiğini açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

* 22 yaşından bu yana bu partinin evladıyım. Benim oğlum 20 yaşında sinir krizi geçirdi geçen, hıçkıra hıçkıra ağladı. Bir tane gencimiz intihar etti. Bizim onları ağlatmaya hakkımız yok. 20 yaşlarımızda siyasete başladık geldik 50'li yaşlarımıza hala daha bu adamdan kurtulamadık. Bu zihniyet bir de başarılı bir zihniyet olsa anlayacağım. Böyle bir pozisyon da yok ortada. Yoksulluk artıyor, yolsuzluk artıyor, bu kadar milyon sığınmacıyı doldurdular, ahlaksızlık artıyor, gizli bir istila, artık gizli de değil açık istila.

* Ruanda'ya döndük. İğneyi kendimize çuvaldızı diğer tarafa batıralım. Bunların 21 yıl bu görevde kalmasında ben dahil, Genel Başkanımız da dahil herkes kendinde olan sorumluluğu arayacak. Son 10 günde farklı şeyler söylemek zorundayız. Demek ki şimdiye kadar söylediklerimiz yeterli gelmemiş. Aynı şeyleri söyleyerek, son 45 gündür yaptığımız şeyleri yaparak, aynı şeyleri söylemeye devam ederek başarı elde edemeyiz. Son 10 günde söylememiz gerekenleri, toplumun duymak istediklerini söyleyeceğiz. Buna mecburuz.

Basın açıklamasının ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CHP Burdur İl Başkanı Mehmet Cevni, CHP Burdur milletvekili seçilen İzzet Akbulut ile esnafı ziyaret etti.

İlginizi Çekebilir Dünya Kılıçdaroğlu'nun sert ifadelerini böyle gördü

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çok sert sözler: Buradan ilan ediyorum...