Tanju Özcan: Parti binasına girmem yasaklanmış

CHP'de değişim isteyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 3 Temmuz'da başladığı 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü kapsamında Ankara il sınırlarına girdi. Yürüyüşüne karılmak isteyenleri davet eden Özcan, partiye girişinin yasaklandığını açıkladı.

İsmail AKDUMAN

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CHP’den kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisinde değişim olması için 3 Temmuz'da Bolu'dan Ankara'ya ‘Değişim ve Adalet’ yürüyüşü başlattı. Günlerdir yürüyen Özcan, Anlara il sınırına girdiğini sosyal medya hesabından duyurarak vatandaşları katılmaya davet etti.

GENEL MERKEZE GİRMESİ YASAKLANMIŞ

Kendisini destekleyen grupla birlikte yürüyüşüne devam eden Özcan, “Sözde demokrat Bay Kemal ve ekibi paniklemiş. Hani ateş olsam cürmüm kadar yer yakardım! Korku dağları sarmış. Değişim için 12 Temmuz'da Ankara Genel Merkez önüne gelecek olan ben dahil binlerce CHP'linin, Cumhuriyet ve Atatürk sevdalılarının partiye girişini yasaklamış. Bay Kemal, orası Atatürk'ün, halkın partisi. Senin babanın çiftliği değil. Ben senin evine değil, evime geliyorum. Aç o kapıları, bu kadar korkma. Değişim kaçınılmaz” dedi.

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