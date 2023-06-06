Tanju Özcan’dan Cübbeli Ahmet’e: Sarıklı, cübbeli zibidi
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Biz şeriatçıyız, demokrasiye inanmıyoruz, reddediyoruz” diyen Ahmet Mahmut Ünlü’ye tepki gösterdi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye sert sözlerle tepki gösterdi.
“ŞU SARIKLI ZİBİDİNİN PAYLAŞIMLARINI HİÇBİR SAVCI GÖRMÜYOR MU?”
“Şu sarıklı, cübbeli zibidinin paylaşımlarını Türkiye'de hiçbir savcı görmüyor mu?” diye soran Özcan, “Vaazlarında Atatürk'e, Cumhuriyet Kahramanlarına dil uzatan, açık açık şeriat propagandası yapan bu meczuba, bağımsız olduğuna inanmak istediğimiz yargı dur demelidir” diye ekledi.