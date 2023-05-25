Tanju Özcan’dan dikkat çeken pankart

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentin en işlek caddesinde bulunan belediye binasına Suriyelilere yönelik Türkçe ve Arapça olarak "Geldiğiniz gibi gidin hemen" yazılı pankart astırdı.

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentin en işlek noktası olan İzzet Baysal Caddesindeki belediye binasına dev pankart astırdı.

Demokrasi Meydanı’ndaki belediye binasının ön cephesine asılan Türkçe ve Arapça yazılı pankartta, “Vatanınızdan kaçıp ülkemize sığındınız. 11 yıldır sizi misafir ettik ama artık yeter. Huzurumuzu geri istiyoruz. Geldiğiniz gibi gidin hemen” ifadeleri yer aldı.

PANKART İNDİRİLDİ

Pankart mahkeme kararıyla polis tarafından indirildi. Pankartın, seçim yasakları kapsamında yer alması sebebiyle verilen mahkeme kararı sonrası indirildiği öğrenildi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Belediye binamıza sığınmacılara hitaben Türkçe ve Arapça olarak astığımız, Vatanınızdan kaçıp ülkemize sığındınız. 11 yıldır sizi misafir ettik. Ama artık yeter. Huzurumuzu geri istiyoruz. Geldiğiniz gibi gidin. Hemen yazılı pankartımız AKPnin şikayeti üzerine kaldırılmıştır. İşte Türkiye görsün, kim sığınmacı sevici, kim gerçek vatansever. Bu Arap sevicilere alın evinizde besleyin diyoruz bunlar gariban Türk Halkının vergileri ile besliyorlar. Kardeşim yeter artık. Gidecekler.” (DHA)

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