Tarihi eser niteliğindeki binayı yaktılar
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde tarihi eser niteliğindeki ahşap binada yangın çıktı. Bina kül olurken, görgü şahitleri metruk binadan iki kişinin çıktığını gördüklerini söyledi.
İstanbul Üsküdar’da tarihi eser niteliğindeki 3 katlı ahşap metruk binada sabah saatlerinde yangın başladı. Alevler; Altunizade, Mahir İz Caddesi’nde bulanan ve tarihi eser niteliğindeki binanın tüm katlarını sardı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu söndürdü.
KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ
Çevredeki vatandaşlar ve esnafın, binadan iki kişinin çıktığını gördüklerini öne sürmesi üzerine yangının kundaklama sonucu meydana geldiği şüphesi üzerinde duruluyor.
Yangın nedeniyle kısmen trafiğe kapanan Mahir İz Caddesi’nde yoğunluk oluştu.