Tarikatta istismar davasında ‘Sahte kemik yaşı’ raporuna 11 yıl sonra 5 gözaltı

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirilmesi olayına ilişkin, ‘sahte rapor’ alınmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızının 6 yaşında evlendirilmesi olayına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, H.K.G.'nin 2012 yılında 14 yaşındayken gittiği doktor muayenesinde, istismara uğradığı ortaya çıkmıştı.

Olayın savcılığa yansıması üzerine, H.K.G.'nin yaşının tespit edilmesi için kemik yaşı raporu alınmıştı. Raporda H.K.G.'nin yaşı 21 olarak tespit edilmiş ve takipsizlik kararı verilmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘sahte rapor' alınmasına ilişkin 11 yıl sonra başlatılan soruşturma kapsamında, tarikat Mehmet Emin Marangoz'un da aralarında olduğu toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, H.K.G. müşteki, baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatma Gümüşel ve imam nikahlı evlendirildiği Kadir İstekli şüpheli olarak yer aldı.

İddianamede, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatma Gümüşel’in “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

Kadir İstekli hakkında ise “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” ve “cinsel saldırı” suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istendi. Davanın 5. duruşması 17 Temmuz'da görülecek.

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