Tartıştığı amcasını sokak ortasında öldürdü
Adana'da Mehmet Nazmi Simler (28), tartıştığı amcası Burak Simler'i (38) sokak ortasında pompalı av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi’nde saat 19.00 sıralarında Mehmet Nazmi Simler ile amcası Burak Simler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Nazmi Simler, evden getirdiği pompalı tüfekle amcasına ateş açtı. Karnına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan amca Simler, kanlar içinde yığıldı.
Simler, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Cinayet şüphelisi Mehmet Nazmi Simler’i gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)