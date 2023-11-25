Tartıştığı annesini öldüren çocuk tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tartıştığı annesini bıçakla öldüren 16 yaşındaki çocuk tutuklandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, dün akşam saatlerinde Umurça Mahallesi Yaka Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, D.D. ile 47 yaşındaki annesi Figen B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine D.D., annesini bıçakladı.

Yaralı halde evinin bahçesine çıkan Figen B.’nin çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlendi.

D.D. olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

“BEN DE SENİN KANINI ALACAĞIM”

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ve tanık beyanlarında, D.D.'nin olay günü kan bağışında bulunduğu öğrenildi.

İddiaya göre kendisinde D vitamini eksikliği olduğunu öğrenen D.D., bu durumun kan vermesinden kaynaklandığı düşüncesiyle annesini telefonla arayıp, “D vitamin eksikliğim varmış. Kanımı aldılar bende geleceğim bıçakla bileğini keserek senin kanını alacağım” dedikten sonra da annesini öldürdüğü belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.D.’nin “Çok üzgünüm böyle olmasını istemezdim. Hatırlamak bile istemiyorum. Olan oldu. Cezam neyse çekeceğim. Daha fazla konuşmak istemiyorum” dediği öğrenildi.

D.B. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (AJANSLAR)