Abone Ol

Tartıştığı babasını öldürdü

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, bir kişi tartıştığı babasını öldürdü. Şüpheli gözaltına alındı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Tartıştığı babasını öldürdü

İddiaya göre, Gölpınar Mahallesi’nde, S.Ş. ile babası Sabri Ş. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında, S.Ş, babasını kesici aletle başından ağır yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Sabri Ş’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen zanlı gözaltına alındı. (AA)

Ev arkadaşını çekiçle öldürdü, cezası belli olduİlginizi ÇekebilirEv arkadaşını çekiçle öldürdü, cezası belli olduGaziantep'te dede dehşeti: 1 oğlunu öldürdü, 1 oğlu ve torununu yaraladıİlginizi ÇekebilirGaziantep'te dede dehşeti: 1 oğlunu öldürdü, 1 oğlu ve torununu yaraladı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam