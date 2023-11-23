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Tartıştığı karısını bıçakladı

Aksaray'da bir kadın tartıştığı eşi tarafından bıçakla yaralandı. Polis ekiplerince gözaltına alınan M.G. sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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Tartıştığı karısını bıçakladı

Aksaray Laleli Mahallesi’nde ikamet eden M.G. ile eşi F.G. (30) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.G. mutfaktan aldığı bıçakla eşini karnından ve kolundan bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan F.G’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan M.G. sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. (AA)

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