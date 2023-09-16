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Tartıştığı kişiyi öldüren polis tutuklandı

Kayseri'de emniyet binasında tartıştığı teknikeri beylik tabancasıyla öldüren polis memuru tutuklandı.

Yayınlanma: 17:12 - 16 Eylül 2023 Güncellenme:
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Tartıştığı kişiyi öldüren polis tutuklandı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü binasında tekniker olarak görev yapan S.S. ile polis memuru Ş.K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.K., beylik tabancasıyla S.S.’ye ateş etti. Tekniker, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan Ş.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ş.K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. (AA)

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