Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü

Uşak’ta evde tartıştığı karısı tarafından bıçaklanan koca hayatını kaybetti

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Uşak’ın Fatih Mahallesi 5. Köksal Sokak’taki bir apartmanda ikamet eden E.A. (40) ile eşi Emrah A. (42) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.A. kocası Emrah A’yı mutfaktan aldığı bıçakla yaraladı.

İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Emrah A, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Ekipler E.A’yı gözaltına aldı. (AA)