Abone Ol

Yeni evlendiği kocasını öldürdü

Şanlıurfa'da 4 ay önce evlendiği eşi Yasin D.'yi tabanca ile öldüren Fatma D. tutuklandı.

Yayınlanma: 13:48 - 25 Mayıs 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Yeni evlendiği kocasını öldürdü

Olay, 23 Mayıs’ta Sırrın Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Yasin-Fatma D. çifti, iddiaya göre evde tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi ile Fatma D., evdeki tabanca ile eşini vurdu.

Sağlık ekipleri, Yasin D.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kaçan Fatma D. ise kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.

Çiftin sosyal medyadan tanışıp, 4 ay önce evlendikleri ancak sık sık kıskançlık nedeniyle tartıştıkları öğrenildi.

Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Fatma D. ise tutuklandı. (DHA)

Tartıştığı kocasını öldürdüİlginizi ÇekebilirTartıştığı kocasını öldürdü

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Polis Sağlık Şanlıurfa
X Reklam