Yeni evlendiği kocasını öldürdü
Şanlıurfa'da 4 ay önce evlendiği eşi Yasin D.'yi tabanca ile öldüren Fatma D. tutuklandı.
Olay, 23 Mayıs’ta Sırrın Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Yasin-Fatma D. çifti, iddiaya göre evde tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi ile Fatma D., evdeki tabanca ile eşini vurdu.
Sağlık ekipleri, Yasin D.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kaçan Fatma D. ise kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.
Çiftin sosyal medyadan tanışıp, 4 ay önce evlendikleri ancak sık sık kıskançlık nedeniyle tartıştıkları öğrenildi.
Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Fatma D. ise tutuklandı. (DHA)