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Tatile gittiler hastanelik oldular

Bolu'ya tatile giden 5 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

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Tatile gittiler hastanelik oldular

Kocaeli’den Aladağ bölgesine tatil yapmaya gelen 2 aileden 5 kişi, yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanarak sağlık ekiplerinden yardım istedi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık personelince ilk müdahalesi yapılan 5 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye sevk edildi.

İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nde tedavi altına alınan 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (AA)

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