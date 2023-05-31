TBB yönetimini AKP-MHP paylaştı, CHP’ye bir üyelik bile verilmedi

Türkiye Belediyeler Birliği yeni yönetim belirlendi. Üyelikleri AKP-MHP arasında paylaştı. Daha önce dört üyesi bulunan CHP'ye, bir tek üyelik bile verilmedi.

Sozcu.com.tr

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, tüm belediyelere tarafsız destek olmak amacıyla kurulan ve bütçesini belediyelerden kesilen paylarla oluşturan Türkiye Belediyeler Birliği'ndeki CHP'li encümen üyelerinin, bugün partizan bir kararla yeni yönetime alınmadığını açıkladı.

Torun, “İktidarın seçim sonrası ülkeyi nasıl yönetmek istediği TBB seçimleriyle ortaya çıkmıştır. Bu durum, tam otoriter yönetim anlayışının ilk yansımasıdır. Bu bir demokrasi ve adalet katliamıdır” dedi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Torun, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

BÜTÇENİN YÜZDE 50'SİNİ CHP'Lİ BELEDİYELER ÖDÜYOR

– TBB tüm belediyelere tarafsız destek olmak amacıyla kanunla kurulmuştur. Tüm belediyelerin zorunlu üyesi olduğu Birliğin bütçesi, belediyelerden kesilen paylarla oluşmaktadır. 2019 yerel seçimlerinden bu yana bu bütçenin yüzde 50'den fazlası sadece bizim belediyelerimizden kesilmektedir. Ancak bizim belediyelerimizin kaynaklarıyla oluşan bütçe, yıllardır partizanca kullanılmıştır. Bütçenin tamamına yakını, sadece Cumhur İttifakı belediyelerine aktarılmıştır. Ülke nüfusunun yarıdan fazlasına hizmet götüren belediyelerimizin hakkı gasp edilmiştir.

YILLARDIR MÜCADELE EDİYORUZ

– Yıllardır bu hukuksuzluğa karşı mücadele ediyoruz. Birlik yönetimi hakkında hukuki süreç başlattık, Birlik toplantılarına katılmayarak protesto kararı aldık, TBMM İçişleri Komisyonu'nu toplantıya çağırdık ve Sayıştay'ı ziyaret ederek inceleme talep ettik. Ancak adalet taleplerimiz, partizan yönetim ve hukuk tanımayan iktidar tarafından reddedildi.

YENİ BİR SKANDAL

– Biz bu adaletsizliğin düzelmesini beklerken şimdi yeni bir skandalla karşı karşıyayız. Bugün, TBB'de yeni yönetim belirlendi. Daha önce birliğin 14 encümeninin dağılımı, partilerin belediye başkanlığı sayısına göre yapılırdı. Partimizin de 4 encümen üyesi bulunuyordu. Ancak yeni 14 isim sadece AK Parti ve MHP'li belediye başkanlarından oluşturuldu. Daha önce 4 üyesi bulunan partimize, bir tek üyelik verilmedi.

OTORİTERLİĞİN İLK YANSIMASI

– Şunu herkes bilsin ki; iktidarın genel seçimlerin ardından ülkeyi nasıl yönetmek istediği TBB seçimleriyle ortaya çıkmıştır. Bu durum, tam otoriter yönetim anlayışının ilk yansımasıdır. Bizim belediyelerimizden kesilen paralarla bütçesini oluşturan Birliğin, belediyelerimizi yok sayması demokrasi ve adalet katliamıdır. Kimse bizden susmamızı beklemesin çünkü susmayacağız. Tek bir belediyemizin hakkını, bu partizanlığa yedirmeyeceğiz.

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