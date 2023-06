TBMM Başkanvekili Karaca, Can Atalay için Silivri Cezaevi önünde

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay milletvekili seçilen Gezi Davası tutuklusu Can Atalay'ı Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti. Cezaevi önünde açıklama yapan Karaca, Atalay’ın bir an önce serbest bırakılmasını istedi.

Batuhan SERİM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Gezi Davası'ndan tutuklu bulunan Can Atalay'ın Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti. Çıkışta cezaevi önünde açıklama yapan Karaca, şunları söyledi:

– TBMM Başkanvekili sıfatımla bugün buradayım. Öncelikle bunun altını neden çizdim? Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu ve milletin de bu egemenlik hakkını parlamentoya gönderdiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı bir sistem var. Milletin, egemenlik hakkını kullanmak için oy verdiği ve milletvekili olarak yasama faaliyeti yürütmek üzere görevlendirdiği sayın Can Atalay, mazbatasını almış, Mecliste kaydı yapılıp, yemin için ismi dahi TBMM'de anons edilmiş, hatta geçtiğimiz günlerde Meclis başkanlığı adaylığı da kabul edilerek oylamaya katılmıştır.

– Sayın Can Atalay, Hatay halkının iradesiyle, yaklaşık 76 bin 600 civarında oyla milletvekili seçilmiştir. Can Atalay'ın olması gereken yer burası değil, parlamento çatısıdır. Meclis Başkanvekili olarak öncelikle yasama faaliyetlerini yürütmek üzere anayasal hakkı kullandırılmayan Can Atalay'ın bugün burada bulunmasına değil Meclis çatısı altında bulunmasına vurgu yapmak istedim.

“OY VEREN 76 BİN 600 KİŞİ CEZAEVİNDE”

Can Atalay'ın bir an önce milletvekili olarak görevini yapabilmesi için bugün TBMM Başkanı'na da bir çağrı yaptığını dile getiren Karaca, “Can Atalay artık cezaevinde Can Atalay olarak tutulmuyor. Kendisine oy veren Hatay halkının, yaklaşık 76 bin 600 yurttaşın buradaki iradesi cezaevinde. Onların iradesi, vatandaş, seçmen cezalandırılıyor. O nedenle TBMM Meclis Başkanı'nın derhal görevinin gereğini yerine getirmesini, bir an önce tahliye edilmesini ve Anayasa'nın 83. Maddesine göre parlamento çatısı altında yemin ederek göreve başlaması gerektiğini ifade etmek için, milletin iradesinin temsil edildiği parlamentoda görevli bir başkanvekili olarak ziyaret ederek, bu talebimizi buradan iletmek için geldik” diye konuştu.

“CEZAEVİNDEN ÇIKAR ÇIKMAZ HATAY'A GİDECEK”

Can Atalay'ın kendisine söylediğini de aktaran Gülizar Biçer Karaca, cezaevinden çıkar çıkmaz yapacağı ilk işin Hatay'a gidip Hataylılar ile buluşmak olacağını dile getirdiğini aktardı. Hataylılara selamlarını iletmesini istediğini de söyledi.

“YARGIÇ, AKP İLE İLİŞKİLİ”

Gülizar Biçer Karaca ile cezaevine gelen baba Mustafa Atalay da Gezi Davası'nın yargı süreciyle ilgili bilgi verdi. Delillerin yeterince incelenmediğini, ceza verilenlere soru bile sorulmadığını söyledi. Yargıcın AKP ile ilişkili olduğunu, sosyal medyada Recep Tayyip Erdoğan'ı öven paylaşımlar yaptığını öne sürdü. Oğlunun serbest bırakılmasını isteyen Mustafa Atalay, “Can özelinde millet iradesine hem Meclis Başkanı'nın hem de Yargıtay'daki yargıçların saygı göstermesini talep ediyorum ve bir an evvel serbest bırakılmasını istiyorum. Ceza verilen Can ve diğer sanıkların da beraat etmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

İlginizi Çekebilir Can Atalay’dan Adalet Bakanı'na tepki