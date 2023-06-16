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TBMM’nin çalışma süresi uzatıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM), 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarına devem edeceği yönünde alınan karar, Resmi Gazetede yayımlandı.

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TBMM’nin çalışma süresi uzatıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan TBMM kararına göre; Anayasa’nın 93’üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 5’inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 13.06.2023 tarihli 4’üncü Birleşiminde karar verildi. (DHA)

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