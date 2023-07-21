TDK 4 kelimenin cinsiyetçi anlamını kaldırdı

Türk Dil Kurumu’nda yer alan 'müsait, kirli, esnaf ve serbest' kelimelerinin kadınları aşağılayan, cinsiyetçi anlamları, bugüne kadar gösterilen tepkiler ve başlatılan imza kampanyası sonrası kaldırıldı.

Mustafa SARIİPEK

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Yıllardır gösterilen tepkiler ve toplanan imzalar sonrasında, Türk Dil Kurumu (TDK), ‘müsait, kirli, esnaf ve serbest’ kelimelerinin cinsiyetçi ifadeler içeren anlamlarını kaldırdı. İmza kampanyası platformu Change.org'da, bu konuda TDK'ya yönelik çok sayıda kampanya başlatılmış ve yüz binlerce imza toplanmıştı.

TDK'nın tepkiler üzerine “Türkiyeli” kelimesini sözlükten kaldırması, akla tepki gösterilen diğer kelimeleri getirdi. ‘Müsait’, ‘kirli’, ‘esnaf’ ve ‘serbest’ kelimelerinin cinsiyetçi anlamlarının da kaldırildığı ortaya çıktı. Kadınlar bu kelimelerin cinsiyetçi anlamlarının kaldırılması için yıllardır mücadele ediyordu.

Bu kelimelerin anlamları şöyle ifade ediliyordu:

“Müsait: Flört etmeye hazır olan, kolayca flört edebilen (kadın)

Kirli: Aybaşı durumunda olan (kadın)

Serbest: Ağırbaşlı olmayan, hoppa (kadın)

Esnaf: Kötü yola sapmış olan kadın”

KAMPANYAYA İLGİ BÜYÜK OLDU

Müsait kelimesi için Gökçe Karaoğlu tarafından başlatılan kampanya 115 bin 278 kişi, Kirli kelimesi için Doğa Dilvin Şahin'in başlattığı kampanyaya ise 63 bin 547 kişi, cinsiyetçi anlamlar içeren tüm kelimelerde düzenleme yapılması için Ceren Başok tarafından başlatılan kampanyaya ise 10.710 kişi imza vermişti. Gökçe Karaoğlu kampanyasında, bu ifadelerin kadına yönelik şiddet ve negatif ayrımcılığın temel nedeni olan ataerkiliteye hizmet etmekte olduğunu savunurken, Doğa Dilvin Şahin 21. yüzyılda kadınların hala bu şekilde ifade edilmesini değiştirmeyi amaçlamıştı.

“SUSMADIK, GÖRMEZDEN GELMEDİK”

TDK'da bulunan tüm cinsiyetçi tanımların kaldırılmasını talep eden Ceren Başok ise “Tabii ki mücadelemiz diğer kelimeler için de devam edecek” diyerek “Susmadık, görmezden gelmedik ve hep birlikte başardık. ‘Bir imza mı değiştirecek, ben ne yapabilirim ki’ diye düşünmeyin ve değişim için bir harekette bulunun. Size destek verecek bir sürü kişiyle gerçek bir değişim yaratacaksınız” açıklamasını yaptı.

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