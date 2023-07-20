Tekirdağ’da ayçiçeği tarlalarında çekirge istilası

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaklaşık 3 bin dekar ekili ayçiçeği tarlasına çekirge dadandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün bölgedeki incelemelerinin ardından ilaçlama çalışması başlatıldı.

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Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi Hanoğlu Mahallesi’nde ekili ayçiçeği tarlalarında çok sayıda çekirge görülmeye başlandı. Çekirgelerin, ayçiçeği bitkilerinin yapraklarını yiyerek zarar verdiği görüldü. Tarla sahiplerinin ihbarı üzerine gelen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelerek inceleme yaptı.

İncelemenin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ilaç gönderildi. İlk belirlemelere göre yaklaşık 3 bin dekar alanda görülen çekirgeler için akşam saatlerinde ilaçlama çalışması başlatıldı.

“10 GÜNDÜR TARLALARDA GÖRÜLÜYOR”

Hanoğlu Mahallesi muhtarı Turgay Güngör, “Yaklaşık bir hafta, 10 gündür görünen bir haşere. Bugüne kadar tarlaya zarar vermiyordu ama uçmaya ve zarar vermeye başladılar. Şu anda çok abartılacak bir zarar yok ama en kısa sürede ilaçlama yapılması gerekli. Bu akşam ilaçlama planlanıyor. Bu akşam köylü, traktör, ilaç makineleri ile kendi imkanlarımızla arazimizi ilaçlayacağız. Daha önce hiç böyle bir şey görmedik. Yaklaşık 3 bin 500 dekar bir alanın ilaçlanması gerekiyor. Çünkü uçmaya başladıkları için yayılmaya başladılar” dedi.

Tarlalarda çekirgelerin sürü halinde ilerlemesi bazı çiftçiler tarafından da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; yaprakları yiyen çekirgelerin tarlalara büyük zarar verdiği görüldü. (DHA)

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