Thodex davası başladı: Faruk Fatih Özer ilk kez hakim karşısına çıkacak

Kripto para borsası Thodex üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle Arnavutluk’tan Türkiye’ye iade edilerek tutuklanan Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 7’si tutuklu 21 sanığın, toplamda 40 bin 564’er yıla kadar hapis cezaları istemiyle yargılandığı dava başladı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Binlerce kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 20 Nisan 2023 tarihinde Arnavutluk'tan Türkiye'ye iade edilerek tutuklanan Faruk Fatih Özer tarafından kurulan kripto para borsası Thodex hakkında, 7'si tutuklu 21 sanığın “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme, Örgüte Üye Olma, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarından toplamda 40 bin 564'er yıla kadar hapis ile cezalandırılmaları istemiyle yargılandığı davanın 5. duruşması başladı.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından konferans salonunda yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Faruk Fatih Özer ile diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar katıldı.

Duruşmaya 2 tutuklu sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılıyla katılırken, müştekiler ile taraf avukatları da hazır bulundu.

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