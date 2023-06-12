Thodex dosyası mütalaa için savcıya gönderilecek

Kripto para borsası Thodex üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle Arnavutluk’tan Türkiye’ye iade edilerek tutuklanan Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 7’si tutuklu 21 sanığın sanığın toplamda 40 bin 564’er yıla kadar hapis ile cezalandırılması istemiyle yargılandığı davada, Faruk Fatih Özer ilk kez savunma yaptı. Mahkeme, dosyanın esasa ilişkin mütalaanın hazırlanması için savcılığa gönderilmesine karar verdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sevgim Begüm YAVUZ Ali Selim YAMANLI

Binlerce kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 20 Nisan 2023 tarihinde Arnavutluk'tan Türkiye'ye iade edilerek tutuklanan Faruk Fatih Özer tarafından kurulan kripto para borsası Thodex hakkında, 7'si tutuklu 21 sanığın “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme, Örgüte Üye Olma, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarından toplamda 40 bin 564'er yıla kadar hapis ile cezalandırılmaları istemiyle yargılandığı davaya devam edildi.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından konferans salonunda yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Faruk Fatih Özer ile diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar katıldı. Duruşmaya 2 tutuklu sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Yaklaşık 11 saat süren duruşmada kimlik tespiti yapılan sanık Faruk Fatih Özer lise mezunu olduğunu ve şu an çalışmadığını söyledi. Sanık Özer, “Daha önce bir şirket yönetiyordum. Aylık gelirimi hatırlamıyorum. Telefon numaram yok” dedi.

“KARAR ALMA MEKANİZMASINA SAHİP OLAN TEK KİŞİ BENDİM”

Savunma yapan sanık Faruk Fatih Özer, şunları söyledi:

* “2 seneden beri üzerime atılmak istenen iftiralara cevap vermek istiyorum. Bu durum üzerimde ağır bir yük oluşturuyor. Medya ve iddianamede yer alan tüm iddialar asılsızdır, kimseyi dolandırmadım. Ben bir şirket kurmuştum. Hacklenme gibi şeyler nedeniyle finansal zorluklar yaşadım. Ticaret hayatıma e ticaret yaparak başladım. Sosyal çevrem nedeniyle mobil uygulama ile ciddi kazançlar elde edebileceğimizi gördüm.

* Şirketimin bünyesine kattığı yazılımcılarla mobil gelişmelere başladım. Ülkemde kripto para borsası hizmeti veren şirketler olduğunu çok yüksek kullanıcı deneyimi vermediklerini fark ederek bu sektöre girdim. 14 Eylül 2017'de Şişli Bomonti'de 400 bin TL ile Koineks isimli şirketi kurdum. Thodex internet sitesini bilgi edinmek amacıyla kullanan ziyaretçilere nasıl kullanacaklarını aydınlatma metni ile kendilerine beyan ediyorduk. Şirkette karar alma mekanizmasına sahip olan tek kişi bendim.”

ŞİRKETİN HACKLENDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Ağabeyi Güven Özer'in şirkete 1 TL bile bir sermaye vermediğini söyleyen sanık Özer, “Şirketim hacklendi ve 16 milyon TL zarara uğradım. Üyelik sözleşmesinde de herhangi bir zarar etme durumunda bir sorumluluğumun olmadığını belirtmiştim ve üyeler bunu bilerek üye olmuştu. İflas etme hakkım vardı. Bu siber saldırılara karşı davalar da açtım. Bir kısmını geri kazanabilsem de bir kısmını kaybettim” dedi.

“İKİ YATIRIMCIYLA GÖRÜŞTÜM”

Yurt dışına kaçmasına ilişkin de savunma yapan sanık Özer, “Yurt dışına gitmem Thodex'i satıp yeni bir oyun şirketi almak için ufak ufak adımlar atmaktı. Ben uğradığım zarardan dolayı şirketi satma kararı almıştım. Biri İtalya biri Balkanlar'da olmak üzere iki yatırımcıyla görüştüm. Bu esnada siteye de bakım çalışması şeklinde bir yazı hazırlattım” dedi.

MAHKEMENİN REDDİNİ TALEP ETTİ, REDDEDİLDİ

Faruk Fatih Özer'in mahkemenin emir ve talimat aldığını iddia etmesi üzerine mahkeme başkanı “Mahkememiz hakkında böyle iddialarda bulunamazsın, mahkeme bağımsızdır kimseden talimat almaz” dedi. Mahkeme, bu iddialar üzerine sanık Özer'in mahkemenin reddini talep ettiğini söyleyerek savcıdan bu talebe ilişkin mütalaasını sordu. Cumhuriyet savcısı ise sanık Özer'in mahkemenin reddi talebinin reddine karar verilmesini talep etti. Mahkeme, Özer'in reddi hakim talebini reddetti.

Söz alan sanık avukatları müvekkillerinin tutuklulukta geçirdikleri süre dikkate alınarak, tahliye kararı verilmesini istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyanın esasa ilişkin mütalaanın hazırlanması için savcılığa gönderilmesine karar verdi. Mahkeme tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İlginizi Çekebilir Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer ilk kez savunma yaptı: Kimseyi dolandırmadım