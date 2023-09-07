Thodex sanığından türkülü son savunma

Thodex'in kurucusu Fatih Özer, yargılandığı davada savunmasını yaptı. Özer, hakkında 40 bin 462 yıl hapis cezası istendi. Özer, savunmasında Thodex'in bir suç örgütü değil bir şirket olduğunu iddia etti. Özer, savunmasını Musa Eroğlu'nun seslendirdiği 'Yolun sonu görünüyor' türküsüyle bitirdi.

Sevgim Begüm YAVUZ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Binlerce kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 20 Nisan 2023 tarihinde Arnavutluk'tan Türkiye'ye iade edilerek tutuklanan Faruk Fatih Özer tarafından kurulan kripto para borsası Thodex hakkında, 7'si tutuklu 21 sanığın “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme, Örgüte Üye Olma, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarından toplamda 40 bin 564'er yıla kadar hapis ile cezalandırılmaları istemiyle yargılandığı davaya devam edildi.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından konferans salonunda yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 5 sanık cezaevinden getirilirken, 2 tutuklu sanık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada son savunmasını yapan sanık Faruk Fatih Özer, “Thodex bir suç örgütü değil bir şirkettir.Dosyada şüpheli olanların 2 seneden fazladır yalnızca mağdur olduğu çok açıktır. Bu dosyadaki yargılanma sürecinin bugünkü aşamaya gelmesi internette benim Türkiye'den birkaç bakanla, milletvekiliyle olan fotoğraflarımdır. İsmi geçen hiçbir bakan, hiçbir milletvekiliyle hiçbir ilişkim olmamıştır. Konuşmamı Musa Eroğlu'nun ‘Yolun Sonu Görünüyor' türküsü ile bitirmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

ÖZER'İN AVUKATI BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASINI İSTEDİ

Faruk Fatih Özer'in avukatları söz alarak, müvekkilinin beraatini talep etti.

Öte yandan sanık Özer'in avukatları, dosyanın karar aşamasına gelmediğini söyleyerek, konusunda uzman bir heyetten bilirkişi raporu alınmasını da istedi.

Duruşma, son savunmaların yapılmasıyla devam ediyor.

MÜTALAADA 40 bin 462 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Önceki celse açıklanan esas hakkındaki mütalaada tutuklu sanıklar Faruk Fatih Özer, ağabeyi Güven Özer ve kardeşi Serap Özer'in “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarından toplamda 12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.

Diğer sanıkların ise “Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” gibi çeşitli suçlardan farklı oranlarda cezalandırılması istenmişti.