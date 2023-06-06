TİP, Can Atalay’ı TBMM Başkanlığı için aday gösterdi
Türkiye İşçi Partisi (TİP), 28'inci Dönem Meclis Başkanlığı için cezaevindeki Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ı aday gösterdi.
Türkiye İşçi Partisi (TİP), Gezi Davası yargılamasında 18 yıl hapis cezası alan ve Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Hatay Milletvekili avukat Şerafettin Can Atalay’ı TBMM Başkanlığı için aday gösterdi.
TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Atalay’ın adaylığına ilişkin dilekçeyi TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu’na teslim etti. (DHA)