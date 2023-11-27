Tıp fakültesi öğrencileri: Abilerimiz ablalarımız gitti, sıra bize gelmesin

“Tıp Öğrencileri Platformu” üyeleri siyasi partileri ziyaret edip sorunların çözümü için destek istedi. İYİ Partili Demirer, “Şikayetleri önemli, kulak vermeliyiz” dedi.

Saygı ÖZTÜRK

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Türkiye'de ‘hekim göçü' her geçen gün artarken, “Tıp Öğrencileri Platformu” aynı akıbetin kendilerini de beklememesi için harekete geçti. “Abilerimiz, ablalarımız gitti, sıra bize gelmesin. Sorunlarımız çözülsün” diyen tıp fakültesi öğrencileri sorunların çözümü için siyasi parti yetkilileriyle görüşüyor. Bu kapsamda geleceğin doktor adayları İYİ Parti Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Taner Demirer'i ziyaret ederek sorunlarını aktardı. “Büyük sıkıntılar yaşayan tıp öğrencilerimizin dile getirdikleri problemlere kulak vermemiz geleceğimiz için son derece önemli” diyen İYİ Partili Taner Demirer, öğrencilerin şikayetlerini şöyle anlattı:

2 BİN LİRA İLE NASIL GEÇİNİRLER?

– Öğrencilere verilen Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) aylık bursu çok düşük. Tüm fiyatların 5-10 kat arttığı ülkemizde öğrenciler halen aylık 1.250 TL alıyor. Ocak ayında 2 bin TL olacak burs bir öğrencinin aylık masraflarının dörtte birini bile zor karşılar. Bir başka ürkütücü gerçek ise çok az bir öğrenci grubuna KYK bursu verilmesi. Birçok öğrencinin burs başvurusu reddediliyor. Örneğin ailesiyle birlikte yaşadığı için öğretmen çocuğunun burs talebi reddediliyor.

– KYK yurtlarında özellikle yemek kalitesinin çok kötü olması, doyurucu olmaması ve hijyene yeterince önem verilmemesi sıklıkla gündeme geliyor. Bir odada 4-6 öğrencinin kalması, tuvalet ve banyolarda hijyen koşullarının yeterli olmaması ülkemizin geleceği olan öğrencilerimizi mutsuz ve umutsuz kılmaktadır.

– Elbette en önemli konulardan biri tıp eğitiminin yetersiz olmasıdır. Tıp fakültelerinde eğitim, alt yapı, laboratuvar, hastane koşulları, öğretim üyesi sayısı ihtiyacı karşılamaktan çok uzakta. Tıp eğitiminin hızla reforme edilmesi zorunluluktur.

– Öğrenci kontenjanları plansız ve programsız bir şekilde hızla artırılırken, yanlış politikalar nedeniyle ders verecek öğretim üyelerinin sayısı da hızla azalıyor. Öğretim üyelerinin ekonomik zorluklar nedeniyle özel sağlık kuruluşlarına geçmesi, stajlarda eğitim verecek öğretim üyesi bulunmasını gittikçe zorlaştırıyor.

HALK CERRAH BULAMAYACAK

– Tıp eğitiminde son 20 yılda yapılan tahribat ve liyakatin ayaklar altına alınması sonucu üniversitelerimizde kalp damar cerrahisi, göğüs cerrahisi, beyin cerrahisi gibi branşlarda eğitim verecek öğretim üyesi kalmadı. Bunun sonucu olarak Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda (TUS) bu bölümleri tercih eden doktor sayısı azaldı. Halkımız yakın zamanda bu branşlarda kendilerini muayene ve ameliyat edecek cerrah bulamayacak hale gelecek.

– Öğrencilerin dert yandığı bir başka önemli konu da paraları olmadığı için ders kitaplarını alamamaları. Bu yüzden sürekli notlardan çalışmak zorunda kalıyorlar. Oysa çağdaş tıp eğitiminde kitapların önemini kimse yadsıyamaz. Vakıf üniversitelerinde eğitim ücretlerinin çok yüksek olması da öğrencilerimizin sıklıkla gündeme getirdiği konu başlıkları arasında yer alıyor. Özel üniversitelere rastgele ve para için alınan yabancı öğrenciler eğitimin kalitesini hızla düşüren bir başka gerçek. Ayrıca yatay geçişlerde belirgin bir standardizasyonun olmaması ve denetimlerin yetersiz olması öğrencilerimizin gündeme getirdikleri bir diğer önemli konu başlıkları arasında yer aldı.

İYİ Parti'nin doktor kökenli Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez de tıp öğrencileriyle görüştü.

ONLAR SINAVSIZ GİRİYOR

Şikayet konularıyla ilgili olarak TBMM Başkanlığı'na araştırma önergesi verdi. Çömez, öğrencilerin durumu ile ilgili SÖZCÜ'ye şunları söyledi: “Tıp Fakültesi öğrencileri isyan ediyor. ‘Biz o kadar zorlu sınavlara girerken, neden Suriye'den, Irak'tan, Katar'dan, Pakistan'dan gelen öğrenciler, hiçbir sınava girmeden, tıp fakültelerine alınıyor?' diyorlar. Biz de Meclis'te araştırma komisyonu kurulması için İYİ Parti grubu olarak önerge verdik.”