TİP’li kadınlar: Şeriat sevdalısı kadın düşmanlarına teslim olmayacağız

Kadıköy’de açıklamalarda bulunan Türkiye İşçi Partili Kadınlar, “Tüm kadın düşmanlarını uyarıyoruz: Kadınların kazanımlarını ağzınıza dahi almaya cüret etmeyin! Laiklik, kadınların en temel güvencelerinden biridir, laikliği yeniden kazanacağız! Söylemlerinizle, eylemlerinizle tek bir kız kardeşimizin saçının teline zarar gelirse meclisi de sokağı da size dar ederiz.” dedi.

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Türkiye İşçi Partili Kadınlar, Kadıköy'deki Süreyya Operası önünde açıklamalarda bulundu. TİP'li Kadınlar adına basın açıklamasını İstanbul'da 8 Ocak 1996 tarihinde polislerce gözaltına alınan ve dövülerek öldürülen Evrensel gazetesi muhabiri Metin Göktepe'nin ablası Meryem Göktepe okudu.

“KADINLAR ŞERİAT SEVDALISI KADIN DÜŞMANLARINA TESLİM OLMAYACAK”

14 Mayıs seçimlerinden sonra Türkiye tarihinin en gerici meclislerinden birinin kurulduğunu belirten Göktepe, “Daha meclis açılmadan, yeminler edilmeden söylenen sözlerden görüyoruz ki: Biz kadınların payına yine mücadele, yine direniş, yine dayanışma düşecek. Ama kimse merak etmesin kadınlar şeriat sevdalısı kadın düşmanlarına teslim olmayacak! Özgürlük ve eşitliğimiz için ne gerekiyorsa gene yapacağız, kazanılmış haklarımıza sahip çıkacak, ötesi için mücadelemizi yükselteceğiz.” dedi.

“PABUÇ BIRAKMAYACAĞIZ!”

“Herkes duysun diye haykırmak üzere bugün buradayız” diyen Göktepe açıklamasına şöyle devam etti:

“Domuz bağıyla insan öldüren, kadınlara saçı göründü/açık giyindi diye yıllarca kezzaplı saldırılar yapan; çocuğa ve kadına cinsel istismarı, şiddeti açıkça savunan, bekar kadınları sahiplendirmeyi düşünen, LGBTİ+lara nefret kusan, AKP eli ile meclise sokulan Hizbullahçı terör örgütünün siyasi ayağı olan HÜDA-PAR'a da kadın düşmanı Saray/Rejimi'ne de pabuç bırakmayacağız!”

“SİZDEN KORKMUYORUZ”

HÜDA-PAR vekillerinin, daha meclise girmeden kadınların tüm kazanımlarına karşı saldırılara başladığını ifade eden Göktepe, “Kadınların tırnaklarıyla kazıyarak aldığı haklarına gözlerini diktiler. Ama onları uyarıyoruz: Sizden korkmuyoruz! Meclisteki koltuklarınıza da bir de sizi başımıza bela eden Saray'ınıza da sakın güvenmeyin! Siz yüzlersiniz, biz milyonlarız unutmayın! Kadınlar bugünkü haklarını kolay kazanmadı, yüzlerce yıldır verdiğimiz mücadeleler bizi bugünlere taşıdı. Bunun bilinci ve inancıyla söylüyoruz: Daha bitmedi o kavga, sürecek. Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek! Biz Tip'li Kadınlar olarak buradayız, birlikte direnip birlikte kazanacağız! İkinci turda bu kadın düşmanı zihniyetin yenilmesi için elimizden gelenin fazlasını yapacağız.” diye konuştu.

“AKP'NİN DE HİZBULLAHÇI KATİLLERİN DE KARŞISINA YİNE EN DİK DURUŞUMUZLA ÇIKACAĞIZ”

20 yaşında mektup bırakarak intihar eden Kübra Ergin'in de hatırlatıldığı açıklama şöyle devam etti:

“Kübra ve Kübra'nın umutsuzluğunu hiçbir genç kadına bir daha yaşatmamak boynumuzun borcudur. Yine birbirimizin çıkaramadığı ses olacağız. Düştüğümüzde kalkmak için tuttuğumuz el, yalnız kaldığımızda hatırladığımız kalabalık olacağız. AKP'nin de Hizbullahçı katillerin de karşısına yine en dik duruşumuzla çıkacağız. Gülistanları bulacak, Koncaların ve yitirdiğimiz nice kız kardeşlerimizin hesabını soracağız!”

“TÜM KADIN DÜŞMANLARINI UYARIYORUZ”

Meryem Göktepe açıklamayı şu ifadelerle sonlandırdı:

“Tüm kadın düşmanlarını uyarıyoruz: Kadınların kazanımlarını ağzınıza dahi almaya cüret etmeyin! Laiklik, kadınların en temel güvencelerinden biridir, laikliği yeniden kazanacağız! Söylemlerinizle, eylemlerinizle tek bir kız kardeşimizin saçının teline zarar gelirse meclisi de sokağı da size dar ederiz. Çok oldunuz, haddinizi bilin! Sana söz olsun Kübra: Biz Tip'li Kadınlar buradayız! Kadınların, LGBTİ+ların, çocukların özgürce yaşadığı bir ülkeyi mutlaka kuracağız.”

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