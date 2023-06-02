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TİP’ten ‘Can Atalay’ tepkisi

Türkiye İşçi Partisi, Hatay’dan milletvekili seçilen Can Atalay'ın hukuksuz biçimde cezaevinde tutulduğunu vurguladı.

Yayınlanma: 13:54 - 02 Haziran 2023 Güncellenme:
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TİP’ten ‘Can Atalay’ tepkisi

Türkiye İşçi Partisi (TİP),  Twitter hesabından yaptığı açıklamada Hatay'dan Milletvekili seçilen ve Gezi Davası tutuklusu Can Atalay'ın bugün TBMM’de yemin töreni olmasına rağmen cezaevinde tutulmasına tepki gösterdi.

TİP'ten yapılan açıklama şöyle:

*Hatay Milletvekilimiz Can Atalay, bugün TBMM’de yemin töreni olmasına rağmen hukuksuz biçimde cezaevinde tutuluyor. Derhal Can Atalay'a Özgürlük!

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