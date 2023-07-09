Topkapı Sarayı’ndaki ahşap restoranda çıkan yangın söndürüldü
Topkapı Sarayı'nın içindeki restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.
Topkapı Saraydaki tarihi ahşap restoranda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine Topkapı Sarayı’na polis, itfaiye, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sarayın çevresinde yoğun güvenlik önlemi alırken, çevredeki otellerde konaklayan vatandaşların sokağa çıktığı görüldü.
Yangın söndürme çalışmaları sırasında itfaiye ekiplerine bazı belediyeler su tankerleriyle destek oldu.
Bu arada, yangın söndürme çalışmaları sırasında restoranda çökmeler meydana geldi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ağır maddi hasarın meydana geldiği restoranda ekipler bir süre soğutma çalışması yaptı.