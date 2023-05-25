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Toz taşınımı etkisini artırdı, şehir görünmez oldu

Mardin'de toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinde düşüş yaşandı.

Yayınlanma: 15:16 - 25 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Kentte öğle saatlerinde başlayan, merkez Artuklu ile Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde etkisini artıran toz bulutu nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşme oldu.

Kentte tarihi yapılar ve araçlar ile evlerin pencere ve balkonları tozla kaplandı.

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşlara kentin özellikle güney kesimlerinde meydana gelebilecek hava kalitesinde düşüş ve görüş mesafesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu. (AA)

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