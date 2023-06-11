Trabzon’da 400 kişi yemekten zehirlendi

Trabzon’un Arsin ilçesinde bulunan Yeşilyalı Kuran Kursu'nda düzenlenen törende öğle saatlerinde dağıtılan yemekten yiyen yaklaşık 400 kişi zehirlendi.

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Edinilen bilgilere göre; Trabzon Arsin’deki Yeşilyalı Kuran Kursu’nda düzenlenen hafızlık töreninde etkinliğe katılan yaklaşık 400 misafire pilav, et kavurma, ayran ve tatlıdan oluşan ikramlarda bulunuldu.

400 KİŞİ ZEHİRLENDİ

Organizasyon sonrasında etkinliğe katılan yaklaşık 400 kişi yaşadıkları mide bulantısı, kusma, ishal gibi şikayetlerle Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi ve Arsin Sağlık Ocağı’na başvurdu.

VALİLİK: 7 KİŞİ HASTANEYE YATIRILDI

Trabzon Valiliği yaşanan olay sonrasında açıklama yaptı. Açıklamada, “İlimiz Arsin ilçesinde Yeşilyalı Kuran Kursu’nda yapılan mezuniyet töreninde ikram edilen yemekten yiyenlerin bir kısmı, bir süre sonra bulantı, kusma gibi şikayetlerle sağlık kuruluşlarımıza başvuruda bulunmuştur. Hastanelerimize başvuruda bulunan toplam 188 kişiden 7 kişinin takip amaçlı yatışları yapılmıştır. Diğerlerinin tedavileri ayakta yapılarak taburcu edilmişlerdir. Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır” denildi.

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