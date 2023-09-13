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Trabzon’da arazi anlaşmazlığı: Kardeşini ve yengesini öldürdü

Trabzon'da 79 yaşındaki ağabey, kardeşi ve eşini arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürdü.

Yayınlanma: 15:45 - 13 Eylül 2023 Güncellenme:
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Trabzon’da arazi anlaşmazlığı: Kardeşini ve yengesini öldürdü

Trabzon’da arazi anlaşmazlığı kaynaklı kavgada Azmi Şükrü İğci (79), kardeşi Osman İğci (55) ile onun eşi Necla İğci’yi (53) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, saat 11.30’da, Yomra ilçesi Kayabaşı Mahallesi Soğuksu Küme Evleri mevkisinde meydana geldi. Azmi-Osman İğci kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Azmi Şükrü İğci, kardeşi Osman İğci ve onun eşi Necla İğci’yi tabancayla vurarak kaçtı.

Osman İğci, 55 yaşındaydı…

Necla-Osman İğci çifti, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbarla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Savcılık incelemesinin ardından İğci çiftinin cenazeleri, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan şüpheli Azmi Şükrü İğci yakalandı (DHA)

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